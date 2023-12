’Irregolari e pericolosi’. Tre espulsi dalla polizia

TERNI Tre espulsioni operate dalla Questura negli ultimi due giorni e che portano il totale dell’anno a 140, con un aumento del 15% rispetto al 2022. Si tatta di tre stranieri irregolari, considerati molto pericolosi e quindi accompagnati ai Centri di permanennza e rimpatrio. Il primo è un brasiliano di 41 anni, condannato per atti persecutori (stalking) nei confronti della sua ex-convivente e con diversi precedenti per lesioni, porto d’armi e rissa. Dopo la notifica del rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, è stato accompagnato al Cpr di Potenza. L’espulsione ha poi riguardato un tunisino di 48 anni, noto alla forze dell’ordine da diverso tempo per numerosi reati che hanno creato grave allarme sociale, legati allo spaccio di droga. L’uomo, già accompagnato una volta in un Cpr, era riuscito a fuggire e a ritornare a Terni e durante un controllo della polizia ternana si era lanciato dal balcone di una palazzina per non farsi identificare; era finito in ospedale, riportando varie fratture, ma appena si era ripreso era scappato anche dalla stanza del ’Santa Maria’, calandosi da una finestra. Il tunisino aveva poi tentato di prolungare la sua permanenza in Italia presentando una richiesta d’asilo, rigettata dalla Commissione territoriale per i rifugiati. Il terzo è un senegalese di 24 anni, segnalato più volte dai cittadini per le pressanti richieste di denaro che spesso sfociavano in vere e proprie molestie.