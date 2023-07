Irene Orazi, oro a Berlino E il Comune la premia

Irene rende orgogliosa tutta la città di Spoleto. La campionessa del mondo Special Olympics dei 100 metri, Irene Orazi è stata ricevuta ieri mattina a palazzo comunale dal sindaco Andrea Sisti, dagli assessore Luigina Renzi e Giovanni Angelini Paroli, dalla vice presidente del Consiglio comunale Maura Coltorti e dai consiglieri comunali Enrico Morganti e Diego Catanossi. "È stata un’esperienza molto emozionante – ha spiegato Irene Orazi - quando sono partita per Berlino non avevo aspettative, non pensavo che sarei riuscita ad arrivare a tanto, mi sono addirittura chiesta come mai avessero scelto di portare me ai Mondiali di Berlino". Al netto della medaglia d’oro, Irene ha voluto raccontare cosa hanno rappresentato per lei i giorni trascorsi insieme alle atlete e agli atleti della delegazione italiana e delle altre nazionali: "Abbiamo condiviso ogni momento, felici di aver avuto un’occasione così importante. Abbiamo fatto squadra nel senso più vero e pieno del termine. Sono stati giorni stupendi". A consegnare la speciale tarda a nome di tutte la città ad Irene è stato il sindaco Andrea Sisti: "È un grande piacere per questa amministrazione poter festeggiare il tuo trionfo. La tua freschezza, la tua volontà e la tua simpatia sono stati contagiosi. Non hai solo vinto una medaglia d’oro, ma hai dato entusiasmo a questa città, voglia di misurarsi. La targa che ti doniamo oggi testimonia il nostro affetto e la bellezza del tuo trionfo".