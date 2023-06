Irene Orazi, campionessa del mondo dei 100 metri Special Olympics, grande festa a Spoleto!

Grande festa a Spoleto per la nuova Campionessa del Mondo dei 100 metri Special Olympics. Si chiama Irene Orazi e alla sua prima partecipazione ai Mondiali ha conquistato subito una splendida medaglia d’oro. La 33enne, che si allena con la squadra Special Olympics della cooperativa Il Cerchio da una settimana si trova a Berlino per l’evento sportivo internazionale che coinvolge 7mila atleti provenienti da 190 paesi del mondo. La sua esperienza non era iniziata nel migliore dei modi perché nei 200 metri un imprevisto l’aveva privata della qualificazione alla fase finale. Il riscatto però a arrivato nei 100 metri perché l’atleta spoletina, dopo aver brillantemente superato le qualificazioni grazie al 2° posto nella semifinale ha guadagnato una storica finale. L’impresa è arrivata ieri mattina nella finalissima con la spoletina che ha dato il meglio di se correndo in 21’’41. L’atleta azzurra al traguardo ha preceduto la norvegese Emilie Rosvold (23’’56) e la tedesca Janet Streifler (23’’92). Grande emozione per Irene che durante la premiazione ha alzato le braccia al cielo mentre all’interno dello stadio di atletica di Berlino risuonava l’inno di Mameli. Ora la campionessa è attesa dai numerosi tifosi spoletini che aspettano il suo ritorno per una grande festa. Irene è una grande appassionata di atletica leggera e questo risultato è il frutto del grande impegno negli allenamenti.

D. M.