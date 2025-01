Irenè Fiorito vince il Premio “Roscini-Padalino”

E’ Irenè Fiorito (nella foto), violinista di 25 anni, la vincitrice della ventunesima edizione del Premio “Roscini – Padalino”, promosso dalla Fondazione Perugia Musica Classica per favorire la formazione e la professionalizzazione di giovani e meritori strumentisti. La commissione esaminatrice, composta da Paolo Arcà, Enrico Bronzi, Stefano Ragni e Andrew Starling ha attribuito alla giovane musicista romana il premio di 15mila euro, per la partecipazione a corsi di specializzazione e perfezionamento in prestigiosi organismi nazionali o internazionali.

Il Premio è stato istituito da Leandro Roscini, socio degli Amici della Musica per moltissimi anni e tra i più assidui ed entusiasti frequentatori dei concerti della stagione. Prima della sua scomparsa, nel 2001, ha voluto destinare una cospicua parte del suo patrimonio a favore di giovani strumentisti umbri che intendono fare della musica una carriera professionale. Il Premio è stato poi incrementato da un generoso lascito testamentario di Giancarlo Padalino, amico di Roscini.