Investito e ucciso dal treno di notte in galleria

Camminava a piedi lungo i binari della linea Terontola-Foligno-Orte. Il treno regionale 4085 lo ha incrociato quando stava attraversando la galleria. Lo ha travolto e ucciso. Impossibile per il macchinista evitare l’impatto. Avrebbe provato ripetutamente a suonare per avvisare il pedone, sperando che potesse farsi da parte e non finire travolto dal convoglio, ma ogni tentativo si è rivelato vano. L’uomo, che non aveva con sé i documenti, è morto sul colpo.

Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe lasciato investire dal treno. Un atto volontario, insomma, all’origine della tragedia avvenuta lunedì intorno alle 21 tra le stazioni di Perugia e Ponte San Giovanni. La circolazione, in seguito all’incidente, la scorsa notte, è stata bloccata tra le due stazioni, con l’istituzione dei bus sostitutivi per i passeggeri dei due treni Intercity e dei due Regionali che rimanevano in programmazione la scorsa serata. Per fare chiarezza completa sull’accaduto potrebbero essere decisivi i filmati delle telecamere di sicurezza della linea ferroviaria. Come detto, il gesto volontario risulterebbe comunque l’ipotesi più accreditata.