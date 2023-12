Investimenti per Villa Urbani: "La palazzina va consolidata"

Oltre agli investimenti fatti per l’Agusta ( a cui è stato destinato oltre un milione di euro), l’ingegner Fabio Zepparelli ha annunciato che si interverrà ulteriormente sulla Sandro Penna, ma soprattutto sulla biblioteca di Villa Urbani, oggi chiusa, con risorse per 900 mila euro necessarie per riqualificare integralmente l’immobile anche dal punto di vista funzionale. Numeri importanti visto che gli investimenti hanno superato di gran lunga i 6 milioni di euro se si aggiungono i lavori effettuati per il centro Euliste, la biblioteca delle nuvole a Fontivegge e quella di Americanistica in via Fratti. Tanti dunque, i fondi intercettati: circa 250 mila euro provenienti dal ministero a cui si aggiungono i 18mila per le celebrazioni dantesche. La dirigente dell’area Servizi alla persona Roberta Migliarini ha spiegato che, pur con questi risultati, si guarda già al 2024 con rinnovate ambizioni.

"Il primo progetto che si punta a realizzare - anticipa - è quello finalizzato alla creazione di un sito internet dedicato alle biblioteche. Ed ancora l’aggiornamento della carta servizi, dare seconda vita ai libri di narrativa scartati (distribuzione negli ospedali, nei parchi, presso le fermate Minimetrò, creazione di mercatini con vendite destinate alla beneficenza) utilizzo dei facilitatori digitali, l’educazione digitale, la biblioteca itinerante nei parchi.