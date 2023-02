Investimenti per altri 109 milioni E45, restano da rifare 20 chilometri

Anas ha chiuso il 2022 con lavori eseguiti sulle strade dell’Umbria per un importo di oltre 97 milioni di euro, nel 2023 sono previsti interventi per 109 milioni. Ieri a illustrare quanto fatto e i progetti sono stati la presidente della Regione Donatella Tesei, l’assessore regionale Enrico Melasecche, il direttore nazionale Anas per la manutenzione Matteo Castiglioni, il responsabile Anas Umbria Lamberto Nicola Nibbi e il responsabile Gestione Rete Anas Umbria Andrea Primicerio. Dal 2019 a oggi sono stati ultimati da Anas lavori per un valore complessivo di 263 milioni di euro, sono in corso lavori per 259 milioni e di imminente avvio altri 118 milioni, mentre oltre 450 milioni di euro riguardano interventi in fase di progettazione. In particolare sul tratto umbro della E45 sono stati risanati 250 chilometri di pavimentazione su un totale di 300 chilometri totali. Nel 2023 è previsto il completamento della pavimentazione su ulteriori 30 chilometri. Prosegue anche la realizzazione del nuovo spartitraffico centrale, completata su 45 chilometri sui 150 totali. Nel 2022 è previsto il completamento di ulteriori 45. Si tratta di una nuova barriera in calcestruzzo di ultima generazione, progettata e brevettata da Anas, alta 1,20 metri e capace di contenere eventuali urti con uno spostamento molto ridotto, anche in caso di mezzi pesanti. Su ponti e viadotti, sono stati ultimati 13 interventi ed è previsto il completamento di altri 6 interventi nel corso del 2023. L’ammodernamento degli impianti tecnologici in galleria è ultimato sul 100% delle gallerie previste, mentre la sostituzione della segnaletica, già eseguita al 70%, sarà ultimata entro il 2023.