"Investimenti e lavoro: puntare sui data center"

Innovazione, crescita economica e progresso tecnologico: muove da questi tre obiettivi l’ordine del giorno depositato da Margherita Scoccia riguardante l’insediamento dei data center a Perugia. "I centri di elaborazione dati forniscono servizi essenziali per la gestione di dati in settori strategici come sanità, finanza, commercio, industria e pubblica amministrazione – spiega l’esponente di FdI –. L’introduzione di uno specifico codice Ateco per i data center, recentemente adottato a livello nazionale, semplifica l’iter autorizzativo e ne agevola l’insediamento, per questo chiedo al Consiglio comunale di valutare l’impatto della normativa per ottimizzare le procedure locali e attrarre nuovi investimenti sul territorio, pianificare lo sviluppo economico e supportare la transizione digitale - si legge nell’ordine del giorno -. I data center aumentano la competitività di un territorio, favoriscono l’insediamento di aziende hi-tech e fanno crescere l’indotto locale, inclusi servizi logistici, tecnici e di manutenzione".