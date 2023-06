InvestiAMOsociale", le cooperative vincitrici del concorso di Fondazione Perugia e UniCredit"

La Semente con il progetto “La Semente: autismo e agricoltura sociale – il modello umbro”; Frontiera Lavoro con “Coltivare talenti” ; Bottega Azzurra con “Creando sinergie: opportunità per tutti” e La Brigata Indipendente Aps con il progetto “L’impresa della brigata indipendente”: sono le cooperative vincitrici del concorso “InvestiAMOsociale”, nato per supportare progetti ad alto impatto sociale. L’iniziativa (promossa da Fondazione Perugia e UniCredit in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture ETS, Human Foundation, Confcooperative, Legacoop Umbria, Cesvol Umbria e Aiccon) è rivolta agli enti del terzo settore. La seconda edizione si è concentrata sui temi della ripresa del Paese legati al Pnrr – turismo, istruzione, mobilità sostenibile, rigenerazione urbana, transizione ecologica e inclusione sociale – con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo dell’imprenditorialità sociale e promuovere progetti ad alto impatto per la comunità. Azioni capaci di innescare ricadute sociali ed economiche anche sotto il profilo occupazionale, in particolare attraverso l’inclusione dei soggetti più fragili.

"Questo concorso è parte integrante di una linea strategica nata nel 2021 e a cui teniamo molto – spiega Cristina Colaiacovo, Presidente di Fondazione Perugia –. Il nostro obiettivo è sostenere il Terzo settore non solo sul piano finanziario, cioè nella nostra tradizionale veste di ente erogatore di risorse, ma soprattutto attraverso attività di formazione e accompagnamento, catalizzando energie e attivando processi di innovazione". Ciascun vincitore si è aggiudicato un contributo in denaro di 30mila euro, stanziato da Fondazione Perugia, e la possibilità di accedere a un finanziamento UniCredit fino a 110mila euro a tasso zero.