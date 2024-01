Investe donna sulle strisce e si dà alla fuga

NARNI Automobilista investe una donna e si dà alla fuga ma viene inseguito da un giovane che segnala poi la targa alla polizia municipale. Ore contate per l’identificazione dell’investitore. "Intorno alle 12.40 - spiega l’assessore comunale Luca Tramini – su via Tuderte, all’altezza del bivio di Capitone, è stata investita una 47enne residente a Montecastrilli. Stava attraversando sulle strisce pedonali quando è sopraggiunto un veicolo che l’ha presa in pieno senza fermarsi per prestare i soccorsi; dietro all’investitore c’era un giovane che si è messo all’inseguimento riuscendo a leggere il numero della targa, per poi tornare sul luogo dell’incidente è informare la polizia locale, che grazie anche all’utilizzo del TargaSystem su via Tuderte ha avuto conferma delle testimonianze". La donna non sarebbe in pericolo di vita.