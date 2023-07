Invecchiamento attivo "La terza età avanza Risorse per il welfare"

"Nei prossimi anni avremo risorse dedicate alle politiche per le persone anziane che proverranno da fondi diversi, ovvero 250.000 euro dal Fondo Regionale e 1.500.000 euro dal FSE plus. Ci sarà quindi la necessità di rendere la programmazione efficace ed efficiente, puntando su una governance unitaria per le politiche della terza età". Lo ha annunciato l’assessore regionale alla sanità Luca Coletto, durante la conferenza regionale sulle politiche dell’invecchiamento attivo organizzata alla quale hanno preso parte la presidente della Regione, Donatella Tesei, il direttore regionale alla salute, Massimo D’Angelo, il ricercatore dell’Irccs Inrca, Massimo Socci. Quanto alla fotografia demografica, in Umbria le persone anziane rappresentano un quarto della popolazione residente: sono infatti 228.572 i soggetti con più di 65 anni su un totale di 854.137 residenti, mentre gli over 55 sono 347mila, pari al 39,4% dei residenti. In termini di distribuzione di genere, prevale la componente femminile. Nel corso dell’incontro è stato fatto un focus sui nuovi interventi in materia previsti nella nuova legge ‘332023’, nota come legge delega sugli anziani, in vigore dallo scorso 31 marzo, promossa dal senatore Franco Zaffini. Inoltre è stato evidenziato che le politiche sull’invecchiamento attivo sono attuate in sinergia con gli Enti locali, l’associazionismo e la cooperazione sociale che hanno avviato attività nelle aree relative alla prevenzione, cura e benessere, cultura e tempo libero, scambio di esperienze fra generazioni, impegno civile delle persone anziane nel volontariato, alfabetizzazione informatica per colmare il divario digitale. "La popolazione umbra vanta una forte percentuale di persone anziane – dice D’Angelo – ecco perché occorre coinvolgere tutti gli attori sociali per far sì che l’Umbria diventi un laboratorio di idee per lanciare un modello partecipativo per elaborare nuovi progetti che vedano come protagonista l’anziano". Per la presidente Tesei "le politiche sull’invecchiamento attivo devono andare di pari passo a quelle della natalità: “Se da una parte va affrontato il tema dell’invecchiamento della popolazione puntando su interventi e progetti in questo ambito, dall’altro la Regione sta investendo risorse per sostenere le famiglie e per garantire sicurezza anche sul fronte del lavoro in modo da incentivare la scelta di diventare genitori".