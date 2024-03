Intitolazione "Ora c’è via Vittorio Cecati. Un amministratore che ha dato molto"

A Elce una via adesso porta il nome di Vittorio Cecati (1920-1981), già consigliere comunale di Perugia, assessore regionale e parlamentare. Si tratta di un collegamento tra via Lorenzini e via del Beato Egidio. La cerimonia di intitolazione si è svolta alla presenza dell’assessore ai servizi civici del Comune di Perugia, Edi Cicchi, della consigliera comunale Elena Ranfa, componente della commissione Toponomastica e proponente dell’attribuzione per conto del gruppo Pd, per cui ha partecipato anche il consigliere Marko Hromis, oltre a numerosi parenti e amici di Cecati, tra cui la partigiana Mirella Aloisio. "Spesso ci troviamo a dedicare spazi pubblici alla memoria di persone comuni, mai assurte agli onori della cronaca, ma che hanno dato molto alla loro comunità. In questo caso, invece, abbiamo scelto di rendere omaggio a una personalità molto nota per l’attività svolta come dirigente politico e amministratore pubblico. Lo facciamo in un punto che ha un senso ben preciso, visto che è vicino alla casa dove Cecati è vissuto - ha detto l’assessore Cicchi - Cecati ha dato un apporto serio, competente e onesto alla crescita della realtà in cui viviamo. Il suo impegno come assessore regionale, in particolare, resta legato all’attuazione della legge per il sistema sanitario nazionale e alla storia dell’ospedale unico, quindi a passaggi cruciali della storia della sanità umbra". "Questa attività – ha continuato la figlia Rossella Cecati, anche a nome della sorella Anna – lo ha portato a conoscere tante persone di diverso orientamento politico e di diversa estrazione sociale mantenendo sempre un’apertura mentale al confronto, riconosciuta da tutti".