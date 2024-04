Intitolato a Barbara Corvi l’appartamento confiscato

Intitolato a Barbara Corvi uno degli appartamenti confiscati alla malavita nel territorio comunale di Castagneto Carducci, in provincia di Livorno. Un modo in più per tenere viva la memoria della mamma di Montecampano di Amelia, scomparsa nell’ottobre del 2009. Archiviata nei mesi scorsi dalla Procura di Terni, per la seconda volta nel giro di questi 15 anni, l’inchiesta aperta sul suo caso. Barbara Corvi è stata inserita dal Libera tra le vittime delle mafie. Domenica 17 marzo, si legge su liberainformaizone.org, nella biblioteca comunale di Donoratico si è svolto l’incontro pubblico "per l’intitolazione a Barbara Corvi, vittima innocente delle mafie, di uno degli appartamenti confiscati a Michelangelo Fedele, attualmente detenuto per usura". L’incontro è stato promosso "dal Comune di Castagneto Carducci, dal Presidio di Libera “Rossella Casini” di Castagneto Carducci/San Vincenzo e dalla Cooperativa socialeConVoi". All’iniziativa, aperta dalla sindaca Sandra Scarpellini, continua liberainformaizone.org, ha partecipato Monica Corvi, sorella di Barbara, "che porterà una testimonianza del percorso, avviato da anni, di ricerca della giustizia per la sorella, raccontandone la storia".

Intervenuta in collegamento video anche Daniela Marcone, referente nazionale di Libera per l’area Memoria, che ha portato il saluto dell’associazione.