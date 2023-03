"Intitolare il Santa Giuliana a Castagner". L’incognita dei tempi

E’ sempre più forte la spinta del Consiglio comunale affinché lo stadio Santa Giuliana venga intitolato a Ilario Castagner, compianto allenatore di calcio del "Perugia dei miracoli" e scomparso lo scorso 18 febbraio. I consiglieri Francesco Zuccherini (Pd) e Michele Nannarone (FdI), hanno presentato ieri in Commissione la proposta che lo storico impianto sportivo che ospita attualmente le attività di atletica leggera e in estate i concerti di Umbria Jazz, sia dedicato a colui che "ha portato in alto il nome del Perugia calcio e della città anche al Santa Giuliana". Consensi sono arrivati dai consiglieri di maggioranza e opposizione, con l’assessore allo Sport, Clara Pastorelli, che ha precisato come "lìamministrazione non può che accogliere un’iniziativa che dà seguito a una volontà corale di ricordarlo degnamente. Poiché per intitolare un luogo di norma è necessario che trascorrano 10 anni dalla morte, bisognerà attendere il vaglio della Prefettura per poter procedere".