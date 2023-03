Intesa Comune-Finanza per tutelare la legalità

Protocollo d’intesa per incrementare i sistemi di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici, a partire dalla necessaria tutela delle risorse del Pnrr. A siglarlo il Comune di Terni e il Comando provinciale della Guardia di finanza.

L’accordo, siglato dal sindaco, Leonardo Latini, e dal comandante provinciale, Livio Petralia, intende rafforzare le sinergie e le reciproche azioni a tutela della legalità nell’utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche tra il Comune e le fiamme gialle, attraverso modalità condivise di collaborazione, finalizzate alle continue attività di monitoraggio e vigilanza sulle opere finanziate con le risorse del Pnrr. In quest’ambito, il fulcro del protocollo prevede che l’amministrazione comunale metta a disposizione del Comando provinciale della guardia di Finanza "input informativi qualificati" per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria nello specifico settore. In particolare, il Comune, in qualità di soggetto attuatore e stazione unica appaltante, comunicherà dati, notizie e informazioni di rilievo relativi all’affidamento di lavori, servizi e forniture, rientranti nelle progettualità finanziate con fondi del Pnrr.

Il patrimonio informativo acquisito permetterà alla guardia di finanza l’avvio di accertamenti e controlli d’iniziativa per prevenire e contrastare eventuali frodi ai danni del bilancio comunale, statale e dell’Unione europea. La durata dell’accordo è correlata al completamento delle iniziative del Pnrr e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.