"Interventi urgenti sulle strade"

"Eliminare al più presto le situazioni di pericolo nelle strade comunali, anche se con interventi di rappezzo, per poi programmare i necessari lavori di sistemazione che, in alcuni casi, richiedono un totale rifacimento, viste le condizioni in cui versano molte vie". Questo chiede il consigliere comunale del Pd, Francesco Filipponi, in due interrogazioni alla Giunta presentate nei giorni scorsi. In particolare si richiedono interventi lungo strada di Rosaro e via Baccelli, "due zone agli estremi dell’asse nord-sud della città, accomunate però dallo stesso destino di aree ad alto rischio per i cittadini".