Interventi sulle strade

Un intervento da 460mila euro per garantire sicurezza su quattro strade provinciali dell’Orvietano e ripristinare le ordinarie condizioni di percorribilità ed utilizzo. Questo l’investimento previsto dalla Provincia di Terni utilizzando fondi ministeriali sulla strada provinciale 99 dell’ex Aeroporto, sulla strada provinciale 107 di Viceno, nel comune di Castel Viscardo, sulla strada provinciale 111 dell’Abbadia a Orvieto e sulla strada provinciale 55 a Porano. Sulla 111, sulla 107, fuori dal centro abitato di Viceno, e sulla 55 a Porano i lavori sono terminati in questi giorni, mentre sulla Provinciale 99 dell’ex Aeroporto a Orvieto e su un altro tratto della Provinciale 107, compreso il centro abitato di Viceno, hanno preso il via ieri.I lavori conclusi hanno comportato un investimento di 260.000 euro per rifare le pavimentazioni e la segnaletica orizzontale su diversi tratti tra quelli che presentavano le maggiori criticità. Sulla strada provinciale dell’Abbadia i lavori hanno riguardato un tratto di circa 500 metri, dal chilometro 2,8 al chilometro 3,3. Sulla provinciale 55 a Porano, invece, rifatto il piano viabile nel centro abitato per un altro tratto di 500 metri dal chilometro 1,7 al chilometro 2,2 migliorando gli standard di sicurezza per automobilisti e residenti. Sulla provinciale 107 il cantiere stradale ha interessato un tratto di circa due chilometri con il rifacimento anche della segnaletica orizzontale. Da considerare inoltre che sulla strada già vigeva un’ordinanza di limitazione alla circolazione dei mezzi pesanti e il divieto per quelli con massa superiore a sette tonnellate.