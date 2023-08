Interventi di manutenzione per il condotto del Bottaccione

GUBBIO – Le continue segnalazioni sullo stato manutentivo del “condotto” del Bottaccione, compresa quella ben documentata da noi pubblicata il nove agosto, hanno ottenuto l’effetto sperato, come documentato pure dai social. L’ardita e e suggestiva opera architettonica, alta m. 1,70 e larga circa un metro, coeva del Palazzo dei Consoli, che conduce l’acqua fino al “conservone” posto nei pressi del Palazzo Ducale correndo sui fianchi del Monte Ingino, recuperato e restaurata negli anni scorsi, fa parte degli itinerari che permettono di godere di panorami suggestivi. Inizia dal così detto “laghetto” del Bottaccione e permette di arrivare fin nei pressi della reggia urbinate. Negli ultimi tempi l’assenza di una valida manutenzione, complice anche il maltempo, lo aveva reso quasi impraticabile per la presenza di piccole frane, rami caduti, invadente vegetazione infestante. La situazione per fortuna da qualche giorno è radicalmente cambiata, come dimostra la foto, grazie ad un intervento da registrare e segnalare con soddisfazione e gratitudine.