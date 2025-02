Interdittiva antimafia a un’azienda: "Dobbiamo proteggere il territorio"

L’emissione dell’interdittiva antimafia a carico dell’azienda di San Giustino, vicenda nell’ambito della quale sono ancora in corso le indagini, rientra nell’attività di controllo del territorio svolta dalla polizia locale che in queste ore ha diramato il bilancio del 2024. Nell’ambito dei controlli commerciali, è stata adottata l’interdittiva antimafia nei confronti di una ditta, provvedimento richiesto dalla stessa polizia locale a seguito di indagini tuttora coperte da massimo riserbo.

In un anno sono state redatte in tutto 10 notizie di reato denunciate a piede libero 7 persone. Tra le vicende più complesse e articolate seguite dagli agenti a San Giustino quella relativa alle presunte messe nere nel cimitero della frazione di Cantone, che si sono concluse dopo una serie di accertamenti anche di natura tecnica (l’analisi del traffico delle celle telefoniche), con la denuncia e successivo rinvio a giudizio di tre persone in concorso.

Sono stati 880 i servizi di sorveglianza del territorio comunale (in aumento rispetto al 2023), 484 posti di blocco e circa 4 mila i veicoli controllati in un anno (in aumento rispetto al 2023). Per ciò che riguarda l’attività di polizia stradale sono stati effettuati 128 servizi di contrasto alla velocità e rilevati 35 incidenti.

"E’ stato un anno importante per la Polizia Locale impegnata costantemente in molteplici attività. Il bilancio del lavoro svolto risulta positivo: dai dati si evince come il Comando è riuscito a mantenere alto e costante il livello dei servizi, registrando anche un aumento degli stessi", spiega il comandante Nicola D’Avenia.

Sul versante dei servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sono stati svolti controlli anche con l’ausilio di unità cinofile, oltre ad attività che hanno interessato le scuole medie del territorio, attraverso un’opera di sensibilizzazione.