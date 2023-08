Insulti social alla presidente Un 57enne indagato per diffamazione e minacce

Diffamazione e minacce via social a Laura Pernazza, sindaco di Amelia e presidente della Provincia di Terni. Denunciato dalla polizia un cinquantasettenne da tempo residente nel Ternano. È accusato di avere pubblicato su un social network “svariati“ post ritenuti a contenuto diffamatorio e minatorio nei confronti, appunto, della pubblica amministratrice. L’uomo avrebbe utilizzato falsi account e diversi profili, poi smascherati dagli esperti informatici della polizia, prendendo di mira la presidente di Palazzo Bazzani, nonché primo cittadino di Amelia. Diffamazione e minacce sono i reati contestati all’uomo, nell’ambito dell’indagine condotta dalla sezione operativa di sicurezza cibernetica della Questura e coordinata dal sostituto procuratore Giorgio Panucci. Gli investigatori si sono attivati in seguito a una querela che era stata presentata dalla stessa Pernazza. L’indagine ha portato all’identificazione del 57enne, riferisce la Questura, tramite l’esame di numerosi file di log di connessione e degli incroci dei dati ottenuti. Gli esperti della sezione operativa cibernetica di Terni hanno quindi individuato quello che è ritenuto l’utilizzatore degli account impiegati per la pubblicazione dei post diffamatori e minatori. Una volta individuato l’uomo, gli investigatori hanno effettuato una perquisizione locale, personale e informatica, nel corso della quale sono state rinvenute quelle che la polizia definisce "tracce inequivocabili dell’utilizzo dei falsi profili dai quali erano stati pubblicati i post oggetto di indagine". Per il 57enne è scattata la denuncia.