Insulti sessisti all’arbitro donna. Vergogna sugli spalti nell’Under 15

Perugia, 23 aprile 2023 - "Cambia lavoro", "sei una pu... ". L’odio nei campi di calcio colpisce ancora e questa volta, a finire nel mirino di tifosi fuori controllo, è l’arbitro Rebecca Cristofori, giovane fischietto della sezione di Foligno. La ragazza ha ricevuto insulti pesanti da un gruppetto di minorenni, durante Bevagna-Ses Perugia Academy Asd, del campionato giovanissimi Under 15. E nella ripresa ha interrotto il match e mandato tutti negli spogliatoi, sul 2-0 per gli ospiti. Il giudice sportivo, l’avvocato Stefano Mingarelli, ha sanzionato la società del Bevagna con la perdita della sfida (0-3) e con 500 euro di multa.

La partita si è giocata sabato 15 aprile a Bevagna. Durante il primo tempo, a più riprese, alcuni sostenitori di casa hanno rivolto insulti sessisti all’indirizzo dell’arbitro. Un dirigente dei gialloblù ha anche cercato di fermarli ma gli animi - come fa sapere il giudice sportivo - si sono "surriscaldati ulteriormente, tanto che gli sgradevoli insulti, principalmente tesi a evidenziare una pretesa incapacità dell’arbitro a dirigere solo perché donna, aumentavano d’intensità e frequenza". Così Rebecca Cristofori al 28’ minuto del secondo tempo ha interrotto definitivamente la gara. "Condotta gravemente offensiva tenuta dai tifosi del Bevagna - si legge nella squalifica - Gravi e reiterati insulti sessisti, risultati oltremodo sgradevoli in virtù del fatto che gli stessi non sono stati iniziativa isolata di uno o comunque pochi soggetti ma di una moltitudine di tifosi, addirittura insensibili agli inviti dei dirigenti affinché cessassero le “ostilità” verbali. L’esempio a cui hanno assistito risulta alquanto disdicevole e diseducativo".

Il Bevagna del presidente Cesare Fontetrosciani condanna con fermezza quanto accaduto. "Siamo mortificati ed esprimiamo la nostra solidarietà all’arbitro - spiega l’avvocato della società, Marco Setteposte -. Stiamo cercando di individuare i responsabili, ci risulta che siano minorenni. Ora dobbiamo capire se sono capitati lì per caso per fare casino e se nel gruppo c’erano pure dei nostri tesserati, che militano in altre categorie. In questo caso prenderemo i dovuti provvedimenti, affinchè episodi del genere non si verifichino mai più".

A condannare la vicenda anche Luigi Repace, presidente del Comitato Regionale dell’Umbria della Lega Nazionale Dilettanti. "L’arbitro, e questa è una considerazione che va anche oltre al fatto che lo stesso sia uomo o donna, non deve mai divenire il soggetto su cui scaricare le proprie insoddisfazioni sportive, né il destinatario di violenza, fisica o verbale che sia. Possono sbagliare i calciatori: la stessa possibilità deve essere data ai giovani direttori di gara. Concludo manifestando il mio augurio che in queste ultime fasi dei campionati, in cui verranno determinati i risultati finali, vengano garantiti massimo agonismo e correttezza".