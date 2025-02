Installata la “casetta dell’acqua“

ORVIETO Terminata l’installazione della casetta dell’acqua a Orvieto scalo nei giardini “Stefano Melone“ di via Monte Nibbio. Con questo nuovo impianto, che erogherà acqua naturale e frizzante refrigerata, sono stati coperti tutti i quartieri più popolosi di Orvieto venendo incontro alle richieste e alle esigenze dei cittadini. Lo scorso anno era stata installata una nuova casa dell’acqua di Ciconia nel giardino di via degli Aceri, prima ancora in Piazza Cahen nel centro storico mentre a Sferracavallo già si trovava nell’area degli impianti sportivi. Nei prossimi giorni sarà ufficialmente inaugurata e attivata questa nuova casa dell’acqua di Orvieto scalo che è stata posizionata in un luogo facilmente accessibile, molto frequentato e che presto cambierà volto grazie alla riqualificazione dell’area.