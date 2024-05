"Insieme per Città della Pieve". Lista a sostegno di Marco Cannoni

La Sala Grande di Palazzo Della Corgna ha ospitato la presentazione della lista "Insieme per Città della Pieve" per Marco Cannoni sindaco. Oltre al programma elettorale di governo si sono presentati i dodici candidati consiglieri che puntano al Comune diCittà della Pieve e "si sono messi a disposizione di un territorio che vuole fortemente uscire da un immobilismo imbarazzante cui si trova Città della Pieve. La giunta di centrodestra guidata da Risini restituisce infatti, dopo soli 5 anni di mandato un peggioramento in tutti gli ambiti della vita sociale ed economica della città". "Occorrono - è stato detto nel corso della presentazione - quindi proposte concrete, fattibili, che diano una svolta positiva ad una città che merita di più e merita di tornare al centro del dibattito regionale. Bisogna cambiare pagina, e quello che mette al centro di tutto la lista è il potere della collaborazione. È proprio con una politica della condivisione e della partecipazione che vogliamo fare di Città della Pieve un luogo in cui scegliere di vivere. Ascoltare, analizzare i problemi della città e dare delle risposte immediate. Dalla cura della città, alla Sanità, al Turismo, agli aspetti economici e culturali e tutto quello che potrà servire per interrompere il pesante flusso negativo demografico (specialmente in questi ultimi anni di Giunta Risini). Città della Pieve deve tornare ad essere un luogo dove si vuol vivere, studiare e lavorare".

I candidati sono: Leonardo Ciaccioni, Luca Ciarapica, Nicoletta Conciarelli, Enzo De Fabrizio, Andra Di Nardo, Veronica Fattorini, Daniela Filippi, Fabrizio Fiordi, Donatella Marzucchi, Alessandro Mencuccini, Raffaele Parbono, Francesco Sauta.