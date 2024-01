"Insieme battiamo il gioco d’azzardo". Al via gli incontri con gli anziani

"Fare squadra è la parola chiave della lotta alla dipendenza dal gioco d’azzardo in Altotevere, dove i comuni della Zona Sociale 1, con Città di Castello capofila, insieme a Regione, Usl e privato sociale si muovono contro il dilagare del fenomeno nel comprensorio, che registra un impatto superiore alla media regionale". Iniziano la prossima settimana infatti una serie di incontri mirati verso le fasce di popolazione più a rischio. Con una stima di circa mille 600 persone con problemi economici, familiari e psicologici collegati a questa specifica patologia, in Altotevere sono stati spesi quasi 105 milioni di euro pari al 10 per cento del reddito annuale della zona. La giocata media pro capite di mille 300 euro annui del comprensorio, al di sopra della media regionale, presenta picchi superiori nel comune tifernate e a San Giustino. Le macchine da gioco elettroniche sono le preferite dagli altotiberini. Dai dati del 2019 a Città di Castello sono stati giocati oltre 61 milioni di euro, a Umbertide 20 milioni di euro e a San Giustino giocati 17 milioni di euro.

Ora la risposta che metteranno in campo le istituzioni pubbliche, con i servizi sociali passano attraverso il nuovo centro di riferimento regionale per il trattamento della ludopatia aperto in via del Campo, nel centro di Città di Castello, e una campagna di sensibilizzazione strutturata su sei incontri nel territorio con l’Unitre tifernate e con Arcat Umbria, rivolta alla popolazione di età superiore ai 65 anni. Proprio il contributo di Arcat e Unitre, con un’esperienza unica a livello regionale, "sarà orientato a contrastare la ludopatia in una fascia di popolazione a rischio, ma anche a stabilire un ponte intergenerazionale verso i giovani, con i nonni nelle vesti di ‘influencer’, pronti a dispensare consigli indispensabili ai ragazzi". Il primo incontro è in programma per giovedì primo febbraio alle ore 16, nella sede Unitre. Saranno trattati interventi specifici sul tema, con la partecipazione di personale specialistico della Usl Umbria 1 e dei Comuni della Zona Sociale. A indicare il bisogno di un intervento rivolto a tutte le fasce d’età della popolazione sono anche i riscontri del primo anno di attività del centro di riferimento regionale per il trattamento della ludopatia, che ha registrato una media di circa un accesso alla settimana, per un totale di 45 utenti, soprattutto tra i 45 e i 60 anni, con prevalenza dei maschi (in rapporto 3 a 1 con le donne) e 7 casi con più di 65 anni.