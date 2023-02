"Insegnami a guardare" Povertà educativa Dibattito a più voci

Si terrà il 17 febbraio con inizio alle 10.15 alla biblioteca degli Arconi, inaugurata di recente anche con l’obiettivo di offrire in modalità completamente gratuita, spazi e strutture dedicate all’educazione, alla ricerca, allo studio e quindi alla cultura, “Insegnami a guardare” evento organizzato dal Comune di Perugia in collaborazione con Rai Umbria e con il supporto della TGR Umbria e di Rai Per la Sostenibilità per discutere del tema della povertà educativa. L’apertura dei lavori sarà a cura di Luca Ginetto, caporedattore della TGR Umbria.