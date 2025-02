Insediata la commissione per le Pari opportunità

UMBERTIDE - Si è insediata la commissione Pari opportunità del Comune che ha tenuto in Municipio la riunione di apertura e ha provveduto, giovedì scorso, ad eleggere la presidente Ilaria Petrini, medico pediatra e socia fondatrice dell’associazione “Donne insieme“ a cui spetterà il compito di guidare i lavori del gruppo. La affiancano i componenti Martina Alunni, Mariantonietta Anania, Federica Bartolini, Enrica Berta, Letizia Diamanti, Marta Diarena, Pamela Diarena, Hind Fourari, Giada Mariani, Silvia Marinelli, Ivana Mastriforti, Giulia Monsignori, Maria Ludovica Morelli, Matteo Pompei, Stefania Recchia, Rosalia Sasso, Elisa Sollevanti, Letizia Vibi, Gloria Volpi, Martina Zoccolini. Alla riunione ha preso parte l’assessore alle Pari opportunità Lara Goracci che ha presieduto i lavori. "L’insediamento – ha detto Goracci – rappresenta un passo importante. L’organismo avrà il compito di favorire il confronto e la proposta di iniziative per rimuovere gli ostacoli che limitano la partecipazione economica, politica e sociale delle persone, indipendentemente da genere, religione, etnia, età, orientamento sessuale o disabilità. L’entusiasmo e la partecipazione sono segnali positivi per il lavoro che ci attende". Subito avanzate numerose proposte.

Pa.Ip.