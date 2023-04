Insediamento archeologico da recuperare

ORVIETO Un insediamento archeologico di straordinaria importanza da recuperare e valorizzare. Si tratta del porto di epoca romana di Pagliano che sorge sull’area destra del Tevere, alla confluenza con il Paglia. Quasi sepolto da fango e detriti nella grande alluvione del 2021, adesso è oggetto di un interessante progetto di rilancio avviato dai volontari di due associazioni culturali che si propongono di recuperare questo importante bene culturale che oggi appare perduto, ma che per secoli ricoprì una fondamentale importanza per l’impero romano perchè si trattava di una "infrastruttura" essenziale per far arrivare a Roma non solo una vastissima quantità di prodotti alimentari dall’Etruria, ma anche materiale di costruzione e materie prime che vennero utilizzate nella costruzione dei principali monumenti della città eterna. Per iniziativa delle associazioni culturali "Il Giglio" di Corbara e "Vitis Sapientiae" di Castiglione in Teverina, prende il via oggi pomeriggio alle 18 da "Lo Scalo" Community Hub di Orvieto Scalo, "Dulcis Aqua" un breve ciclo di aperitivi culturali che ripropone all’attenzione dell’opinione pubblica il passato, ma sopratutto il futuro dell’importante insediamento portuale. In base allo studio preliminare delle monete e degli altri reperti ritrovati negli scavi di fine Ottocento e, più di recente, nell’ambito delle indagini effettuate, quest’ultimo sembra essere stato attivo agli inizi del I secolo a.C. fino all’intero arco del IV secolo d.C. Il primo appuntamento di "Dulcis Aqua" ha per titolo "Enotekne. L’arte del vino dalla protostoria fino ad oggi", proprio per porre in evidenza una delle tipiche produzioni locali che, in età classica, da Pagliano giungevano a Roma attraverso la via fluviale. Alla breve presentazione del progetto e del programma della serata farà seguito l’intervento dell’archeologo Pietro Tamburini.