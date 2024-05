Innovazione e sostenibilità, ’Gubbio Tracem’ premiata a Milano

GUBBIO – Nuovo importante riconoscimento per “Gubbio Tracem”, azienda eugubina da anni impegnata nel settore dei trasporti, appena premiata per “Innovazione Tecnologica e sostenibilità”. La premiazione è avvenuta durante l’edizione di “Traspotec 2024”, in corso di svolgimento alla Fiera di Milano (oggi è l’ultimo giorno di apertura e visita degli stand) all’interno dell’evento VDO Awards 2024. VDO, marchio del gruppo Continental, spiega l’azienda in un comunicato, è leader mondiale nella produzione e fornitura di prodotti elettronici, sistemi e servizi per veicoli commerciali. Tracem ormai da anni ha adottato il sistema di Fleet Management offerto da VDO e, a partire da gennaio 2023, ha aggiornato l’intero parco veicolare pesante, passando all’ultima versione Trust Truck, che permette una gestione e un controllo della flotta preciso e puntuale, razionalizzando trasporti e migliorando la sicurezza. Il riconoscimento è stato ritirato da Maurizio Tosti, consigliere delegato per la categoria “Innovazione tecnologica e Sostenibilità”.