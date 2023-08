Innocenzi, Foligno: prorogata la sospensione cautelare

La Commissione Giustizia e disciplina dell’Ente Giostra della Quintana ha rinnovato per un altro mese la sospensione per Luca Innocenzi in seguito alla rissa di giugno, durante le prove. Il provvedimento è stato notificato ieri mattina e varrà appunto per un mese, a partire dal 14 agosto. Ciò significa che terminerà il 14 settembre, una manciata di giorni prima della Giostra della Rivincita, già in calendario per il 17 settembre. Il proseguimento della sospensione si è reso necessario, verosimilmente, perché è ancora in corso il procedimento istruttorio del Procuratore, con la Commissione dell’Ente che sta raccogliendo testimonianze e informazioni. Alla prossima scadenza potrebbe arrivare una decisione definitiva. Di certo, a quel punto, si sentirà l’imminenza della gara e una decisione più chiara dovrà esserci. L’avvocato di Innocenzi, Fabio Michelangeli, ha presentato una memoria, sulla base delle sentenze del Tar e del tribunale federale, contro la richiesta di proroga, ma nel frattempo è arrivata la decisione e la notifica del provvedimento. La sospensione vale per qualsiasi attività inerente la Quintana di Foligno, questo implica anche l’assenza di Innocenzi dalle prove che dovranno essere effettuate al Campo de li Giochi. I provvedimenti della Commissione, comunque, sono inappellabili. Non esiste cioè un altro grado di giudizio al quale ricorrere. Significa dunque che solo la Commissione di Palazzo Candiotti potrebbe cambiare idea sul tema o riammettere Innocenzi alla vigilia della gara.

Alessandro Orfei