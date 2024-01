“Innamorati di Orvieto“ in programma dal 14 al 18 febbraio

ORVIETO Dalla bellezza della città nascosta all’arte, dal teatro alla musica passando per le eccellenze enogastronomiche ed artigianali del territorio. Dal 14 al 18 febbraio torna l’iniziativa “Innamorati di Orvieto“, giunta alla quinta edizione, che in occasione della festa di San Valentino celebra l’amore in tutte le sue forme. Protagonisti dell’iniziativa sono i sotterranei di Orvieto in un romantico e misterioso viaggio alla scoperta della città nascosta, che nei quattro giorni ospiterà una serie di emozionanti e coinvolgenti esperienze. La luna tornerà a calarsi nel Pozzo di San Patrizio per il bacio più profondo del mondo. Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, l’ingresso sarà gratuito per i residenti a Orvieto mentre sabato 18 febbraio, dalle 18 alle 20, è in programma una speciale visita guidata curata da Coop Culture. Gli innamorati scenderanno i 248 scalini del monumento accompagnati dalle coppie famose dei più grandi musical della storia a cui daranno vita e voce gli artisti della compagnia Mastro Titta. In fondo, circondati dalla musica, una degustazione di vino e prodotti del territorio a cura del Consorzio tutela vini di Orvieto.