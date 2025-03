Inizio della Quaresima, verso la Pasqua: "Conversione, digiuno e preghiera"

A Perugia, nella cattedrale di San Lorenzo, la celebrazione del “Mercoledì delle ceneri“, oggi alle 18, sarà presieduta dall’arcivescovo Ivan Maffeis. Per la Quaresima l’arcivescovo esorta i fedeli, nel far suo l’invito del Papa nel messaggio quaresimale, "a chiedersi se si è veramente in cammino o se piuttosto si è paralizzati, statici, appesantiti dalla paura, dalla mancanza di speranza, dalla pigrizia. E se nella vita quotidiana siamo capaci di camminare con gli altri, di ascoltare, di vincere la tentazione di arroccarci nella nostra autoreferenzialità e di badare soltanto ai nostri bisogni". Un invito a uscire dall’individualismo testimoniando la fede nel farsi carico dell’altro, senza dimenticare chi soffre per le ingiustizie, le violenze, le persecuzioni, le guerre, le povertà umane e materiali in un mondo in crescente fibrillazione dove la pace è sempre più a rischio.

Un richiamo di Maffeis a vivere la Quaresima nelle comunità parrocchiali con particolare raccoglimento, così come nella cattedrale di San Lorenzo e nella parrocchia del centro dei Ss. Andrea e Lucia, partecipando, il giovedì, alle catechesi quaresimali con l’adorazione eucaristica, il venerdì, alla Via Crucis e, la domenica, all’adorazione con i Vespri. Quest’ultima, in programma nelle cinque domeniche di Quaresima, in cattedrale, precede la celebrazione festiva delle 18.