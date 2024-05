Iniziativa di Vus

FOLIGNO Valle Umbra Servizi presenta il corso per diventare ‘maestro compostatore’ con consegna del composter. Si tratta di una iniziativa gratuita, per Foligno e Spoleto, tenuto da un esperto agronomo di Vus, e ci sarà la conseguente consegna del composter. L’appuntamento è per l’ultimo weekend di maggio, con un doppio appuntamento che coinvolgerà il territorio folignate e il distretto spoletino: venerdì 24 alle 16 al il Centro di Raccolta Santo Chiodo a Spoleto; sabato 25 alle 10 al Centro di Raccolta Paciana, a Foligno. La durata del corso è di circa 45 minuti ed è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. Per partecipare è necessario iscriversi entro giovedì prossimo, 23 maggio, inviando una mail a [email protected] specificando il nome e cognome del partecipante, la sede del corso (Spoleto 24/05 o Foligno 25/05) e se si ha intenzione di ritirare il composter (gratuito). Per il ritiro, potrà essere effettuato al termine del corso di formazione e venerdì entro le 18 e il sabato entro le 12. Il compostaggio domestico è un processo naturale che consente di trasformare la sostanza organica presente nei rifiuti organici della cucina e dell’orto/giardino (circa un terzo dei rifiuti prodotti da ciascuno di noi) in compost, ovvero in un prodotto utile per fertilizzare la terra. A differenza dei normali processi di decomposizione naturale, il compostaggio domestico avviene in tempi brevi.