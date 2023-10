Iniziativa di Forza Italia. E arriva anche Tajani

"Le nostre politiche in Parlamento, Forza Italia per l’Umbria e per l’Italia" è il titolo dell’evento in programma oggi pomeriggio a Perugia con le partecipazioni di Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri, vicepresidente del Consiglio dei ministri e segretario nazionale di Forza Italia, e di Paolo Zangrillo, ministro per la pubblica amministrazione. L’appuntamento è in programma dalle 15.30 all’Hotel Giò per una serie di panel "con la volontà di far sentire anche in Umbria il peso del partito, quello di una forza politica liberale all’interno del centrodestra, in una fase delicata di transizione e di organizzarsi al meglio per affrontare le prossime sfide elettorali". Andare avanti "sul solco della rivoluzione liberale avviata da Berlusconi" è l’obiettivo per Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia, "per dare forza alle nostre idee".