"Iniziare un percorso di crescita per il bene comune"

Dai dissapori nel centro destra (proiettato ormai, fra mille incognite, verso le elezioni del prossimo anno) ai movimenti nel centro sinistra. "È tempo di riprendere il controllo e iniziare un percorso di crescita sostenibile per il bene comune". Lo sostiene Uniti per Bastia ‘embrione’ di una potenziale lista civica sulla quale sta ragionando Erigo Pecci, figura assai nota del panorama politico che potrebbe scendere in campo – il condizionale è d’obbligo - come candidato sindaco. Pecci è stato consigliere comunale, assessore e segretario del Pd.

"Le dispute all’interno dell’amministrazione – spiega Uniti per Bastia - hanno impedito l’approvazione del Piano Regolatore Generale (PRG) perben 14 anni e hanno bloccato altrettanto a lungo la realizzazione del sottopasso di Via Firenze, così come le decisioni in merito agli impianti sportivi e molto altro". E ancora rallentamenti e incertezze per la sicurezza e il sociale, per gli interventi sulla viabilità e le infrastrutture, sul disagio giovanile e le nuove povertà, sul rilancio strutturale del commercio e dell’impresa; e ancora la piazza e gli effetti sul Palio, la chiusura di Via Roma, "È evidente che questo non è il modo migliore di gestire una città – conclude Uniti per Bastia -. Bastia necessita di unità, di ottimizzare le proprie risorse e di delineare un percorso a medio e lungo termine. Basta navigare a vista, accorgendosi degli scogli solo quando è troppo tardi". Con il nuovo soggetto che si affaccia sulla piazza di Bastia intenzionato a fare la propria parte.