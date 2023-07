Ingegneria anti-sismica Laboratorio hi-tech "L’Ateneo sta crescendo anche in qualità"

Il Dipartimento di Ingegneria sempre più all’avanguardia grazie alla nascita di un Laboratorio per la ricerca nel campo delle costruzioni, con particolare attenzione al settore della sismica. Ieri la posa della prima pietra, alla presenza del rettore Maurizio Oliviero, del professor Giovanni Gigliotti, direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, don Simone Sorbaioli che ha portato il saluto di monsignor Ivan Maffeis. "Giornate come quella di oggi lasciano un segno molto importante – dice Oliviero – e dimostrano che il nostro è un Ateneo che sta crescendo da un punto di vista quantitativo, ma soprattutto qualitativo. La crescita, lo sappiamo, non è mai il risultato del lavoro di una sola persona, ma muove dalla consapevolezza di una comunità che prova a rileggere la contemporaneità, con uno spirito che è quello che un’Università, a mio parere, deve possedere. Uno spirito che è rivolto alla didattica di eccellenza, alla ricerca, ma che è anche capacità di interloquire, innanzitutto, con il territorio. Si tratta della famosa ‘terza missione’".

Nel laboratorio verranno effettuate prove su strutture in vera grandezza finalizzate all’ingegneria sismica. Vi verranno testate, per esempio, porzioni di edificio realizzate con tecnologie costruttive innovative per resistere ai terremoti. Oppure vi si potranno testare travi da ponte soggette a carichi verticali, effettuare prove su elementi strutturali; studiare metodi per individuare difetti, danneggiamenti nelle travi dei ponti; progettare tecniche di rinforzo e di costruzione innovative.

Silvia Angelici