"Infrastrutture vitali per il territorio": summit umbro-toscano del Pd

PANICALE – "La mobilità è vitale per i territori, per la loro vita sociale ed economica": per questo il Pd del Trasimeno in coordinamento con i territori toscani, con l’Orvietano e con Corciano promuove una iniziativa interregionale che si terrà oggi alle 10.30 al teatro Caporali di Panicale. L’idea è dei segretari delle Unioni Comunali del PD Trasimeno, i sindaci e i rappresentanti Dem in Regione, in Parlamento e in Europa "per raccordarci con il contiguo territorio toscano, con quello orvietano e quello del corcianeseperugino al fine di focalizzare le priorità imprescindibili da finanziare e realizzare". Ci saranno Stefano Vinti (nella foto), segretario del Trasimeno, Simona Cardaioli, segretaria Chiusi, Maurizio Talanti di Orvieto, Sauro Cristofani segretario Perugia, Matteo Burico e Giulio Cherubini dell’Unione dei Comuni del Trasimeno, Gianluca Sonnini di Chiusi, Damiano Bernardini di Baschi, Elena Rosignoli, consigliera regionale Toscana, Simona Meloni, consigliera regionale Umbria, il senatore Valter Verini e l’europarlamentare Camilla Laureti.