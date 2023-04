Infortunio sul lavoro Piede nel macchinario

Grave infortunio sul lavoro in Acciaieria. Un operaio di una ditta esterna , di circa 50 anni, che era impegnato in lavori di manutenzione per conto dell’ Ilserv all’interno di Ast, avrebbe riportato lesioni importanti ad un arto inferiore dopo essere rimasto incastrato con un piede nei rulli di un macchinario. Soccorso, l’operaio è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria dagli operatori del 118. Da quanto emerso, l’operaio era impegnato in una saldatura sopra un macchinario. Intanto le segreterie dei metalmeccanici di Fim, Fiom, Uilm, Fismic e Ugl esprimono preoccupazione per lo "slittamento dell’accordo di programma tra istituzioni e Ast, che rappresenta un problema per la discussione del piano industriale di Acciai Speciali Terni".

"Non possiamo che esprimere le nostre preoccupazioni per ciò che si sta determinando - continua il fronte sindacale – , cioè quello che sembrerebbe un ulteriore slittamento dell’accordo di programma tra le istituzioni e Ast, in quanto ciò condiziona anche la discussione nel dettaglio del piano industriale e ambientale. Lo scorso 23 febbraio la presidente della Regione aveva illustrato il percorso istituzionale sino a qui intrapreso, senza dettagliare gli impegni delle istituzioni perché in discussione con i tecnici e dando come un termine possibile la prima metà di marzo 2023".

"Chiediamo chiarezza e riteniamo utile capire a cosa è dovuto l’ulteriore slittamento per la firma dell’accordo di programma, anche alla luce di una discussione nazionale sui modi e le tempistiche di utilizzo dei fondi del Pnrr", concludono i sindacati.