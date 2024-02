Infortunio sul lavoro, grave operaio. Sulla dinamica indagano i carabinieri

Terzo incidente sul lavoro in Umbria in meno di una settimana. Dopo Montone e Santa Maria degli Angeli, ieri mattina la tragedia è stata sfiorata a Campello sul Clitunno. La dinamica è simile, nei primi due casi si parla di caduta dal tetto e da un’altezza di cinque metri, mentre in questo caso l’operaio sarebbe caduto dalle scale, ma sulla dinamica ci sono diverse incognite da verificare. A fare luce sui fatti realmente accaduti e su eventuali responsabilità saranno i carabinieri della compagnia di Spoleto, che ieri sono intervenuti sul luogo dell’ennesimo incidente sul lavoro. L’uomo, 63 anni, stava lavorando in un cantiere edile ed è stato soccorso immediatamente dai presenti che hanno dato l’allarme al 118. L’operaio, apparso subito in gravi condizioni, è stato trasportato in ambulanza, in codice rosso, all’ospedale Santa Maria di Terni. Ferito al volto, ha riportato un trauma cranico, è stato sottoposto alle cure mediche. In base a una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, che sarebbe stata confermata anche dai testimoni presenti in cantiere, è emerso che il 63enne sarebbe caduto dalle scale. Una ricostruzione dell’incidente, che però non convince e che potrebbe essere differente dalla realtà dei fatti perché le lesioni riscontrate dai sanitari alla testa e al volto sembrerebbe non siano compatibili con una caduta dalle scale.

Ad effettuare i rilevi sono stati i carabinieri della stazione di Campello sul Clitunno, che ora dovranno effettuare tutti gli accertamenti del caso. I militari insieme agli operatori della Asl dovranno accertare anche la corretta applicazione di tutte le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. Il 63enne non è in pericolo di vita.