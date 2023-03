Muore a 55 anni schiacciato dalle barre dell’escavatore

Il luogo in cui si è verificato l’infortunio mortale transennato dai carabainieri che svolgeranno accertamenti

Castiglione del Lago (Perugia), 12 marzo 2023 - E’ rimasto schiacciato tra le barre dell’escavatore con cui stava lavorando. Quella accaduta ieri mattina a Castiglione del Lago è purtroppo l’ennesima tragedia sul lavoro che l’Umbria deve registrare. A perdere la vita è un operaio agricolo di 55 anni, italiano con origini albanesi.

A quanto si è potuto apprendere l’uomo stava conducendo il piccolo escavatore per dei lavori in un appezzamento di terreno all’interno di un’azienda agricola quando è accaduto il peggio. L’uomo potrebbe aver avuto la necessità di controllare la parte posteriore del veicolo e nel farlo aver azionato inavvertitamente delle leve del mezzo che hanno contemporaneamente attivato la benna - la ricostruzione è in via di accertamento da parte del personale di prevenzione per la sicurezza sul lavoro della Usl Umbria 1 - nello sporgersi dunque l’uomo potrebbe essere rimasto incastrato e aver così perso la vita. A dare l’allarme sono stati dei passanti che hanno subito chiamato l’ambulanza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Castiglione del Lago e i vigili del fuoco del locale distaccamento.

Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato dichiarato sul posto e la salma, su ordine del magistrato di turno, trasferita all’obitorio del Santa Maria della Misericordia dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’ispezione esterna e probabilmente per un successivo esame autoptico per cui verrà dato mandato nelle prossime ore al medico legale. Inoltre sono in corso tutta una serie di accertamenti sia sul rapporto di lavoro della vittima che sul mezzo - già posto sotto sequestro - su cui l’operaio ha perso la vita. Secondo i dati Inail l’operaio è la terza vittima sul lavoro in Umbria dall’inizio dell’anno, il 16 gennaio sempre nell’area del Trasimeno un uomo di 54 anni di Magione è morto cadendo da una finestra a Corciano mentre stava lavando i vetri in un condominio.

Nel 2022 sono state 20 (16 in provincia di Perugia e le restanti in quella di Terni) le persone morte mentre stavano lavorando; in particolare, 18 sono gli infortuni mortali avvenuti nel settore industria e servizi e due in quello dell’agricoltura. "Lavorare non può significare porre a rischio la propria vita", rimarca il sindacato "è arrivato il momento di dire basta a questi tragici incidenti".