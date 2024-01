Infortuni, emergenza infinita. Cade dal tetto del capannone: grave un giovanissimo operaio

Ennesimo incidente sul lavoro in Umbria. L’ultimo è accaduto ieri a Pietrarossa di Trevi. Un ragazzo di 18 anni, di origini egiziane, mentre si trovava sul tetto di un capannone industriale poco dopo l’inizio della giornata di lavoro, è precipitato all’interno di un lucernaio da un’altezza di circa sette metri, forse a causa di una scivolata. Immediato l’allarme con il personale dei 118 e dei vigili del fuoco che hanno prestato i primi soccorsi al giovane operaio, trasportato successivamente al pronto soccorso dell’Ospedale di Foligno e sottoposto alle cure del personale medico.

Il ragazzo – stando a quanto riferito – non è in pericolo di vita, ma ha riportato fratture multiple al volto e al bacino. Per questo, dopo le prime cure, è stato trasferito in prognosi riservata al Santa Maria della Misericordia di Perugia. Sul posto dell’incidente anche le forze dell’ordine e tecnici dell’ispettorato del lavoro della Usl Umbria. Dal responso del bollettino dei medici del pronto soccorso, l’uomo avrebbe riportato trauma da caduta da altezza, fratture multiple del massiccio facciale e del bacino. Come detto la prognosi è riservata ma il diciottenne non sarebbe in pericolo di vita.

Il ragazzo è dipendente di una azienda specializzata al montaggio di impianti fotovoltaici, quindi esterna alla ditta nella quale è avvenuto l’incidente. Era salito sul tetto del capannone proprio per intervenire sull’impianto, poi all’improvviso, forse dopo aver perso l’equilibrio, il drammatico volo all’interno della struttura. Il giovane è stato subito soccorso dagli operai dell’azienda che hanno provveduto a dare l’allarme. L’operaio, come detto, è dipendente di una ditta esterna per cui al momento non c’è alcun collegamento con il titolare dell’azienda dove in quel momento il giovane aveva iniziato da poco la giornata lavorativa.

L’incidente sul lavoro, uno dei troppi che si verificano purtroppo sul territorio regionale e che stanno creando un autentica emergenza-sicurezza, si è verificato in un capannone della zona industriale a Pietrarossa di Trevi: è quello della ’Bazzica’, azienda che lavora materiale plastico e nella trasformazione di polistirolo e poliprone. Il titolare Paolo Bazzica, visibilmente scosso dopo l’incidente, commenta: "Sono dispiaciuto per quanto accaduto al ragazzo che forse in questi giorni ho intravisto. Con il quale, però, non ho avuto l’occasione di dialogare in quanto – ha spiegato Paolo Bazzica – dipendente non mio ma di un’azienda specializzata per il montaggio degli impianti fotovoltaici. Ripeto sono dispiaciuto per quanto accaduto e voglio inviare al ragazzo tutti i miei auguri per una pronta guarigione".

Carlo Luccioni