Morto per infarto all'ospedale di Spoleto: Tesei chiede indagini interne

Spoleto, 2 marzo 2023 - La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha chiesto ai vertici regionali della Sanità di "attivare tutte le forme di indagine interna previste dalla legge in merito alla morte per infarto di una persona all'ospedale di Spoleto, la scorsa settimana. Questo - ha spiegato la presidente - al fine di ricostruire celermente quanto accaduto ed individuare eventuali responsabilità e, nel caso di accertate inadempienze, adottare immediatamente i provvedimenti conseguenti".

I fatti L'episodio sarebbe avvenuto nei giorni scorsi. Il paziente, un uomo di circa 70 anni, si è recato al pronto soccorso dell'ospedale di Spoleto accusando dolori al torace. Il personale sanitario ha svolto accertamenti, stabilendo che il paziente aveva un infarto in corso, il cosiddetto "infarto non stemi", un quadro meno grave ma che richiede comunque tempestività e un percorso ben preciso, in cui è ovviamente centrale la figura del cardiologo. L'episodio sarebbe accaduto nelle ore serali/notturne, quando a Spoleto non c'è il cardiologo. Per questo motivo il pronto soccorso del San Matteo degli Infermi di Spoleto si è attivato per trasferire il paziente a Foligno. Un trasferimento che però non c'è mai stato, perché trattandosi del quadro meno grave ed essendo il San Giovanni Battista oberato di lavoro, il paziente non sarebbe stato preso in carico nel nosocomio folignate. Poche ore dopo il paziente è deceduto.

Il tragico episodio si trasforma in scontro politico. "Apprendiamo con profonda preoccupazione - dice la capogruppo del Partito democratico nell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Simona Meloni (Pd) - la notizia del decesso dell'uomo rimpallato tra Foligno e Spoleto per la mancanza dello specialista. Constatiamo anche che la presidente della Regione, Donatella Tesei, abbia chiesto ai vertici regionali di attivare tutte le forme di indagine interna previste dalla legge, al fine di ricostruire celermente quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità. Quello che ci amareggia è però che l'intervento della Regione arrivi sempre dopo un'emergenza". La consigliera regionale aggiunge come si sia in presenza di un "secondo evento simile, dopo pochi giorni. Era circa un mese fa - ricorda- quando una signora di Piegaro è stata fatta scendere dall'ambulanza in un'area di servizio, dopo che le era stato tolto l'ago dal braccio e collarino. In quest'ultimo caso, l'assessore Coletto ci rispose che tutto si era svolto secondo regola e che avrebbero ricercato eventuali responsabilità. Anche oggi, per la seconda volta in poco tempo, ci troviamo ancora a chiedere approfondimenti a posteriori rispetto ad eventi tragici. È il momento di un cambio di passo, perché situazioni di questo tipo non sono più tollerabili".