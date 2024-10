Individuo e società "Disagio, lavoro amore, relazioni: qui si affronta la vita"

È la “Psiche tra individuo e società” il tema generale di Psicologia Umbria Festival, l’evento promosso dall’Ordine degli Psicologi dell’Umbria arrivato quest’anno alla decima edizione. Nato nel 2014, il progetto del festival ha permesso negli anni di avvicinare la comunità professionale degli psicologi ed i cittadini, toccando molti ambiti della vita, familiare e lavorativa, e grandi temi come disagio, benessere, relazioni e ascolto. Il Festival, in programma da lunedì 7 a sabato, è stato presentato dal presidente dell’Ordine David Lazzari. Quest’anno l’evento propone una serie di 43 appuntamenti (tutti gratuiti) organizzati in 10 città dell’Umbria, per un’edizione che lo stesso ordine definisce speciale. Psicologia Umbria Festival non era mai stato così diffuso nel territorio umbro: gli appuntamenti, almeno cinque al giorno con la giornata conclusiva che prevede 9 eventi, si terranno a Perugia (22 iniziative), Gubbio (2), Terni (5), Assisi (1), Foligno (2), Spello (2), Spoleto (1), Orvieto (1), Bastia Umbra (1) e Magione (1). Anche quest’anno sono stati organizzati cinque eventi on-line, fruibili sulle tradizionali piattaforme digitali. Proprio in occasione di uno di questi (la mattina del 10 ottobre) si parlerà dell’impatto della società digitalizzata sulla psiche e del fenomeno dei leoni da tastiera. "Veramente un’edizione speciale con 43 eventi - commenta Lazzari - in un tour ideale nei centri d’arte storici della nostra regione per parlare di psicologia e per confrontarsi sui vari temi con i cittadini. Temi molto sentiti perché sono tante situazioni diffuse di malessere, disagio, bisogno di capire di più questi aspetti della vita. Sarà una grande occasione di incontro tra la psicologia e la comunità umbra".