"Indimenticabile spirito di sacrificio durante il Covid"

Il direttore generale dell’ Usl 2, dopo quattro anni, lascia l’Umbria e scrive una lettera di commiato. De Fino il prossimo 14 dicembre assumerà la direzione del Centro Oncologico Regionale della Basilicata. "Il tempo dei saluti è sempre accompagnato da una sensazione di malinconia. Dopo quattro anni intensi, oltre la metà dei quali duramente segnati dall’emergenza pandemica Covid-19 – scrive il direttore generale uscente –, si chiude una paginamimportante della vita umana e professionale che lascia ricordi forti, immagini indelebili. Non sono frasi di circostanza di una lettera di commiato, ma parole dettate dal cuore, da un sentimento di forte unità, condivisione e stima quelle che mi portano a rivolgere un sentito apprezzamento per il vostro lavoro e un caro e affettuoso saluto a tutti voi, amici e colleghi, ringraziandovi per l’impegno, la passione, lo spirito di squadra, la grande professionalità che mi ha fatto sentire sempre, in ogni circostanza, orgoglioso di guidare l’azienda sanitaria Usl Umbria 2". "Ricordo con commozione – scrive De Fino –, scorrendo nella memoria immagini forti, cariche di significato, la lunga fase pandemica, a pochi mesi dal mio insediamento da commissario straordinario della Usl Umbria 2 avvenuto il primo gennaio 2020 e mai dimenticherò lo spirito di sacrificio, il coraggio e il senso civico dimostrato da tutti voi, una grande e diffusa forza buona e solidale che ha consentito – conclude –, nei territori e negli ospedali di salvare vite umane, fornito cure e assistenza alla popolazione, garantito forse l’unico vero approdo sicuro al dolore, alla disperazione, al senso di smarrimento nei periodi più bui del Covid".