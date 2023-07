"Indagine di gradimento sui ricoveri" Ospedale, la proposta di Prometeo

Replicare quanto fatto in Toscana per consentire anche gli umbri di esprimere la propria valutazione, in maniera diretta, sulla qualità della sanità locale. E’ la proposta che l’associazione Prometeo ha avanzato all’assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto, e al direttore della Asl, Massimo De Fino, facendo riferimento all’esperienza positiva che è stata avviata ormai da anni nella Asl Toscana nord. Si tratta di un’indagine che è partita nel 2018 in tutti gli ospedali con cartella clinica informatizzata e permette un monitoraggio continuativo dell’esperienza e soddisfazione degli utenti del servizio di ricovero in Toscana. Pensata per dar voce ai pazienti, l’indagine rappresenta un valido indicatore per monitorare il loro giudizio sul ricovero e permettere un’analisi puntuale che individua punti di forza e criticità. L’analisi non è fine a se stessa, perché rappresenta il punto di partenza per valorizzare i professionisti e mettere in campo azioni di miglioramento. Dal punto di vista tecnico, i pazienti che decidono di aderire ricevono sui loro contatti un messaggio dalla Regione con l’invito alla compilazione del questionario online, con domande a risposta chiusa riguardanti, tra l’altro: l’accoglienza in ospedale, il rapporto con il personale, il reparto. Il paziente ha la possibilità di lasciare i propri commenti in alcuni campi che prevedono di riportare un testo libero. Un patrimonio di dati destinato ad aumentare e quindi a fornire in tempo reale una complessa visione del giudizio effettivo di chi usufruisce delle strutture sanitarie. "Riteniamo che una cosa analoga possa e debba essere fatta anche nella nostra regione, coinvolgendo i dipartimenti di Statistica e Sanità dell’Università; riteniamo possa essere anche estesa per monitorare in modo indipendente il funzionamento delle prestazioni diagnostiche", dicono da Prometeo.

Cla.Lat.