Fatto a pezzi e messo in un sacco, c’è un indagato per l’omicidio del 21enne Bala Sagor

Spoleto, 23 settembre 2025 – C’è un indagato per l’omicidio di Bala Sagor, il ragazzo di 21 anni originario del Bangladesh il cui corpo è stato trovato smembrato in un sacco della spazzatura alle porte di Spoleto. Sarebbe un 30enne dell’est europeo che vive poco lontano da dove è stato trovato il corpo di ‘Obi’, così lo chiamavano tutti.

La casa dove abita l’uomo e la cantina sono stati posti sotto sequestro e sono stati oggetto a lungo di accertamenti dei carabinieri del reparto analisi scientifiche. In base a quanto appreso dall’Ansa nei confronti dell’uomo non sono stati ancora presi provvedimenti.

Le indagini coordinate dalla Procura di Spoleto (Fotoservizio Stefano Preziotti). Nel riquadro la vittima Bala Sagor, 21 anni

Il sacco nero con dentro il corpo di Bala Sagor è stato ritrovato vicino ai giardini di via XIV Giugno, vicino alla ferrovia. Gli amici, che avevano denunciato la scomparsa nei giorni scorsi, hanno riconosciuto la bici elettrica del 21enne, ritrovata accanto al sacco nero dove si trovava il cadavere. Sagor, ospite in un centro di accoglienza, era in Italia per provare a costruirsi un futuro. Lavorava come aiuto cuoco in un ristorante del centro ed era ben voluto da tutti. Giorni fa si era allontanato in sella alla sua bici e da allora non si erano avute più notizie. Gli amici, preoccupati, ne avevano denunciato la scomparsa e pubblicato vari annunci sui social.