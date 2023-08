Incubo truffe agli anziani L’appello: "Non aprite e non date soldi a nessuno"

di Alessandro Orfei

La truffa corre sulla linea del telefono. È quanto avvenuto a Castel Ritaldi e reso noto dal sindaco Elisa Sabbatini (foto) attraverso i social, con l’obiettivo di mettere in guardia dalla minaccia che possono costituire le telefonate degli sconosciuti, soprattutto per gli anziani. Sono infatti i cittadini più avanti con gli anni quelli presi di mira, soprattutto in questo periodo in cui restano magari da soli a casa, con i figli e i nipoti spesso fuori per lavoro o per le ferie. Così il sindaco Sabbatini, in un testo che riporta anche la firma di tutta l’amministrazione comunale, racconta la telefonata ricevuta da un familiare della vittima e la dinamica dell’accaduto. L’anziano riceve una telefonata "dove gli dicono che il figlio ha avuto un incidente e comunicano che lo stesso è senza assicurazione. Dopo ciò, gli viene annunciata la necessità di intervento di un avvocato in proposito e che per risolvere il problema servirebbero 7.399 euro. Il cittadino risponde che non ha liquidità al momento, ma il truffatore comunica che il figlio gli ha riferito che ’stamattina il papà aveva fatto un prelievo in banca’ (cosa vera). Alla fine l’anziano scende a compromessi sulla cifra e poco dopo suona il campanello. Si presenta una persona ben vestita che si fa dare i soldi pattuiti con l’ anziano". Un fatto allarmante, che dimostra anche come i truffatori agiscano con dovizia di attenzione, colpendo chi aveva davvero eseguito un prelievo in banca e quindi magari avvalendosi di un basista che poteva fornire informazioni preziose. L’allarme del sindaco via social non è però per spaventare gli anziani ma per metterli in guardia: "Racconto questo fatto – dice – per allertare la popolazione a rimanere in guardia da questi soggetti e consiglio di dire ai nostri nonni e genitori di non aprire ad estranei e non concordare nulla al telefono. Questa nostra comunicazione è perché ci preme la vostra sicurezza e tranquillità. Vi invitiamo a ad avvisare ogni caso, esattamente come oggi ha fatto il familiare del cittadino colpito".