Incubo bomba d’acqua La pioggia mette a dura prova l’alveo del Reggia

Aveva piovuto per quasi tutto il pomeriggio, ma quella che si è verificata mercoledì scorso dalle 20 fino a quasi mezzanotte è stata una vera e propria bomba d’acqua, che ha messo a dura prova l’alveo del "Reggia". Una pioggia scrosciante e violenta - ben 96 millimetri d’acqua in totale - scaricatasi su Umbertide e che ha fatto esondare il torrente all’altezza di Piazza del Mercato e rovinato parte del percorso che da piazza S. Francesco scende al Tevere, a ridosso della foce del Reggia nel fiume. Un frastuono di acqua che scorre violenta ha allarmato la popolazione della zona, in particolare gli abitanti di un grappolo di case di via Soli, a ridosso delle mura di contenimento del corso d’acqua che per precauzione hanno lasciato le abitazioni per qualche ora.

A complicare la situazione l’allarme lanciato da una anziana donna, poi rivelatosi infondato, riguardante una coppia con un cane al guinzaglio che la piena avrebbe sorpreso lungo il percorso pedonale del Parco Reggia. Immediato l’intervento di una pattuglia del Radiomobile dei Carabinieri, dei Cc della stazione di Umbertide e dei Vigili del Fuoco di Città di Castello e Perugia, che hanno effettuato controlli ma senza trovare riscontri: della coppia insomma nessuna traccia. Ieri mattina la rilevazione dei danni: fango e detriti qua e la da ripulire, aiuole da ripristinare ed una fetta della "Caminella" da ristrutturare. Il Comune intanto è corso ai ripari istituendo il divieto di transito pedonale e veicolare su tutto il percorso fino a domenica 14 maggio 2023. Un provvedimento precauzionale che potrebbe essere prorogato in base ad ulteriori allerte meteo. A tal proposito è interessante quanto scrive sulla propria pagina Facebook S. Giustino Meteo, sito collegato ad una stazione di rilevamento: "E’ iniziato un periodo eccezionalmente piovoso.

Le temperature si manterranno sotto la media del periodo e ci saranno tante occasioni per precipitazioni, spesso a carattere di rovescio o temporale, per almeno 710 giorni. Già caduti ben 26 mm, mentre ad Umbertide addirittura 96 mm, e siamo solo all’inizio". Ieri pomeriggio intanto a S. Secondo si è verificata una violenza grandinata che ha interessato pericolosamente anche la viabilità della superstrada E45.

Pa.Ip.