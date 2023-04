Incontro sulla protezione ambientale

GUALDO TADINO - L’Associazione per la tutela del territorio dell’Appennino annuncia l’organizzazione di un incontro sul tema della protezione ambientale in programma per le ore 18 di mercoledì prossimo presso la sede del circolo Acli della frazione di Palazzo Mancinelli, vicina alla zona industriale gualdese, al confine col territorio fossatano. Sono invitati a partecipare le associazioni, le attività economiche e produttive, i cittadini.

Il geologo Gianni Paoletti (foto), che ne è il coordinatore, afferma che l’associazione "si ispira ad un concetto ambientalistico scientifico, mai ideologico, sempre a tutela della salute e della qualità della vita dei cittadini oltre che della vocazione e delle opportunità specifiche del territorio".

Si fa portavoce delle preoccupazioni diffuse tra la gente per la progettualità in atto e che punta a costruire un impianto "biodigestore" nella zona industriale nord, nell’area prossima agli stabilimenti industriali della ex Tagina, ora Saxa Gualdo, da parte della nuova società recentemente costituita, la "Bioenergia Gualdo srl". L’associazione, coordinata da Paoletti, punta a raccogliere e coordinare le istanze di tutela del territorio della fascia appenninica di Gualdo Tadino, Fossato di Vico e Nocera Umbra e vuole portare avanti gli interessi dei cittadini, come emersi negli ultimi anni in vari comitati. Quella organizzata viene annunciata come "la prima iniziativa che avrà come oggetto la netta contrarietà al progetto di installazione di un biodigestore per produzione di biogas". E’ prevista la partecipazione da remoto della dottoressa Maria Grazia Bonfante, coordinatrice della provincia di Cremona per la tutela del paesaggio, esperta del settore e da anni in prima linea per la tutela della ambiente e della salute pubblica.

Alberto Cecconi