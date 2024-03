Incontro con gli studenti

CASCIA Carabinieri tra i banchi di scuola per lezioni di legalità ai giovani. L’iniziativa a Cascia dove mercoledì scorso i carabinieri si sono recati all’Istituto omnicomprensivo “Beato Simone Fidati“ per incontrare gli studenti della classe terza della scuola secondaria di primo grado. L’incontro ha visto la partecipazione, come relatori, del capitano Simone Alfano, comandante della compagnia di Norcia e del maresciallo ordinario Alessandro Gambardella, comandante della stazione di Cascia. i carabinieri hanno spiegato l’articolazione dell’Arma sul territorio, anche attraverso la proiezione del nuovo filmato istituzionale realizzato dal comando generale. Il focus del dibattito ha riguardato il tema dell’accesso ad internet, dell’uso consapevole dei social network e dei rischi connessi. I temi trattati sono stati utili a sensibilizzare gli studenti sui comportamenti che pongono in essere quotidianamente e sulle conseguenze, anche gravi, che possono derivare da eventuali condotte devianti che, qualora si dovessero verificare, vanno immediatamente comunicate alla famiglia, alla scuola e alle forze di polizia. Sono stati sottolineati i pericoli della navigazione in rete, dei social network e l’utilizzo indiscriminato delle chat di gruppo.