Incontri negli oratori per la tutela dei minori

GUBBIO – La tutela dei minori e degli adulti vulnerabili e la gestione delle relazioni interpersonali in contesti educativi e pastorali saranno al centro di due incontri promossi dalla Chiesa regionale e da quella eugubina. Il primo appuntamento è in programma il 17 febbraio 2025, presso l’aula magna del Seminario regionale di Assisi, mentre il secondo sarà ospitato presso l’Oratorio don Bosco di Gubbio, in via Massarelli, nei giorni del 28 febbraio e del 1° marzo. Il percorso formativo dal titolo "Prenditi cura di me" dedicato alla gestione del conflitto e organizzato dal Servizio diocesano per la tutela dei minori e dal Servizio diocesano di Pastorale giovanile, sarà guidato da Aldo Manuali, pedagogista, formatore nazionale di Arci Servizio civile e giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni dell’Umbria. Il programma prevede diversi momenti di formazione: venerdì 28 febbraio, dalle ore 17 alle 19:30, sabato 1° marzo, dalle 9 alle 12:30 e dalle 15 alle 18. Durante la giornata di sabato, è prevista anche la possibilità di fermarsi a pranzo, favorendo così un’esperienza più immersiva e partecipativa.